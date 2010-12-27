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Мультфильм про Гарфилда снимет режиссер "Цыпленка Цыпы"
Сегодня, 21:57
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IRINA_CHALKINA
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Мультфильм про Гарфилда снимет режиссер "Цыпленка Цыпы"

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Съемки начнутся уже в декабре этого года.

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что мультфильм про кота Гарфилда снимет режиссер "Цыпленка Цыпы". Об этом сообщает Variety.

Известно, что помимо Марка Диндала, созданием картины займется автор комиксов о Гарфилде Джим Дэвис.

Съемки начнутся уже в декабре этого года.

Впервые комикс о ленивом рыжем коте увидел свет в 1978 году. Сам же фильм "Графилд" появился на экранах только в 2004. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге бесплатно покажут научно-популярное кино со всего мира

Фото:Кинопоиск

 

Теги: кино , комиксы , мультфилм гарфилд , мультфильмы
Категории: Лента новостей Культура Кино

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