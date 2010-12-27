Фильм-победитель получит главный приз из рук председателя жюри - Древо познания.

В Петербурге бесплатно покажут научно-популярное кино со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба XIII Международного фестиваля научно-популярного кино "Мир знаний".

С 16 ноября по 20 ноября 2018 года он распахнет свои двери в удивительную, захватывающую, скрытую от нас реальность сказано в сообщении

Конкурсную программу представят 28 научно-популярных и образовательных фильмов из России, Беларуси, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, США, Чили, Канады и других стран. Известно, что почётным гостем фестиваля станет телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов.

Оценивать проекты будет жюри, в составе которого директор Кунсткамеры Андрей Головнёв, вице-президент общественной организации "Ассоциация полярников" Владимир Стругацкий, киновед Туи Стин Мюллер и директор Института восточных рукописей Ирина Попова.

Победитель меропрятия получит главный приз - Древо познания.

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Фото:Pixabay, пресс-служба XIII Международного фестиваля научно-популярного кино "Мир знаний"