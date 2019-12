Продюсер фильма "Алита: Боевой ангел" рассказал о судьбе сиквела

По словам Джона Ландау, поклонники должны сделать так, чтобы Disney заинтересовалось этим проектом.

Продюсер фильма "Алита: Боевой ангел" Джон Ландау рассказал о судьбе сиквела. Об этом пишет портал We Got This Covered.

По его словам, зрители увидят продолжение, если смогут заинтересовать руководство Disney этим проектом. При этом даже если поклонникам франшизы удастся это сделать, то фильм выйдет на экраны еще очень не скоро. Ландау отметил, что на написание сценария уйдет от 12 до 18 месяцев, от 6 до 9 месяцев займет этап предпроизводства, еще 6 — этап съемок, и до года — этап постпроизводства.

Фильм "Алита: Боевой ангел" вышел в прокат в феврале 2019 года. В основу сюжета легла популярная манга Юкито Кисиро. При бюджете в 170 млн долларов картина собрала в мире более 400 млн долларов.

Действие разворачивается спустя 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки девушки-киборга и чинит их. Киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что владеет боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний и новая война.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Видео: YouTube / iVideos