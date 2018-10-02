Компания KIA презентует новейший электромобиль

Долгожданное событие для всех автомобилистов состоится 5 марта в Женеве.

Производители KIA презентуют на автомобильном салоне, который состоится в Женеве 5 марта 2019 года, свой новый "умный" электрокар. Компания корейских автомобилей заявляет, что данная модель послужит источником вдохновения для технического воплощения электрокаров других брендов.

Характеристики внутренней "начинки" производители пока не сообщают. Что касается внешних характеристик, то можно заметить рельеф на капоте, усовершенствованную световую техники и маленькие камеры, пришедшие на замену боковым зеркалам. Вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом дал собственный комментарий, который описывает новый электрокар, как мощную и технически усовершенствованную машину. Он сказал, что новый электрокар получился настолько хорош, что у водителей "волосы встанут дыбом".

Напомним, в июле 2018 года на территории Южной Корее начались продажи одного из первых электрокаров автомобильного бренда - Kia Niro EV.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты опять отказали активистам в признании парка Малиновка территорией ЗНОП.

Фото: Pixabay.com