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Депутаты опять отказали активистам в признании парка Малиновка территорией ЗНОП
Сегодня, 13:52
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lesjasap

Депутаты опять отказали активистам в признании парка Малиновка территорией ЗНОП

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В перечень зеленых территорий попал только участок у Карповки.

В ЗакСе депутаты исключили из списка зеленых насаждений Петербурга участок на улице Савушкина, 112. На данной территории казахская компания собирается строить торговый центр "Астана". Ранее разрешение о стройке отменили в судебном порядке из-за нарушения градостроительных норм. Однако, по мнению парламентариев, возможность предпринимательского использования все еще существует.

Стоит добавить, что в перечень ЗНОП был включен участок на Карповке, вблизи Иоанновского монастыря. Отклонении предложения по признанию зелеными насаждениями сквера на Маршала Блюхера и парк Малиновка.

Ранее Piter.tv писал о том, что завод утилизации шин в Обухово откроется не раньше 2022 года.

Фото: Piter.tv

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Теги: зноп, парк малиновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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