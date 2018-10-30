Депутаты опять отказали активистам в признании парка Малиновка территорией ЗНОП

В перечень зеленых территорий попал только участок у Карповки.

В ЗакСе депутаты исключили из списка зеленых насаждений Петербурга участок на улице Савушкина, 112. На данной территории казахская компания собирается строить торговый центр "Астана". Ранее разрешение о стройке отменили в судебном порядке из-за нарушения градостроительных норм. Однако, по мнению парламентариев, возможность предпринимательского использования все еще существует.

Стоит добавить, что в перечень ЗНОП был включен участок на Карповке, вблизи Иоанновского монастыря. Отклонении предложения по признанию зелеными насаждениями сквера на Маршала Блюхера и парк Малиновка.

Ранее Piter.tv писал о том, что завод утилизации шин в Обухово откроется не раньше 2022 года.

Фото: Piter.tv