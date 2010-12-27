Завод утилизации шин в Обухово откроется не раньше 2022 года

Сроки изменены из-за проблем с финансированием.

"НПО Инноватех" рассказал о проблемах с финансированием. Из-за недостатка в инвестициях, предприятие по утилизации автомобильных шин в Обухово будет создано не раньше 2022 года. Планировалось, что первая плановая мощность завода будет достигнута уже к концу 2019-го. Специалисты надеялись методом парового термолиза перерабатывать 15 тысяч тонн отходов ежегодно.

На данный момент представители организации находятся в поиске внешнего финансирования. Возможно, контрольная доля предприятия окажется под управлением одной из крупнейших российских корпораций.

Отметим, что проект по утилизации шин для Петербурга является стратегическим.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы ставят новые рекорды по жилищной ипотеке.

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