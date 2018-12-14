Петербуржцы ставят новые рекорды по жилищной ипотеке

Снижение ставок дало толчок для займов у населения Северной столицы.

В Петербурге поставлен рекорд по ипотечному кредитованию. Эксперты отмечают, что местные жители увеличили показатели на фоне снижения ставок по результатам на конец 2018 года. Объем задолженностей при этом вырос в 1,3 раза и составляет 379,2 миллиарда рублей.

Северо-Западное отделение банка России за начало 2019 года выдало 73,7 тысяч ипотечных кредитов. Годом ранее петербуржцы подали всего 51,8 тысяч заявок. Средняя сумма жилищного займа составила 2,7 миллиона рублей.



Напомним, что "Водоканал" оштрафован за загрязнение реки Славянки.

Фото: Piter.tv