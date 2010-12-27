"Водоканал" оштрафован за загрязнение реки Славянки

Вспенившаяся вода потянула на штраф 80 тысяч и ущерб в 33,7 млн рублей.

Колпинский районный суд оставил без изменений постановление о штрафе, который ГУП "Водоканал" должен будет выплатить из-за загрязнения реки Славянка. Специалисты Росприроднадзора собираются в дополнение к нему заставить руководство организации отдать 33 миллиона рублей за причинение ущерба водному ресурсу.

Напомним, что сведения о загрязнении отступили от местных жителей, заметивших грязные разводы в Славянке. Очевидцы отметили, что вода в реке вспенилась. Инцидент произошел в июле 2018-го. Расследование вывело на компанию "ОбщМет", которую должен был контролировать "Водоканал".

В результате суд назначил "Водоканалу" штраф в 80 тысяч рублей, в ущерб реки оценили в 33,7 миллионов. Деньги хочет вернуть Росприроднадзор. Исковое заявление готовится для направления в суд.

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Фото: Piter.tv