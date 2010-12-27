Биологи выяснили, зачем зебрам нужны полоски

В ходе научного эксперимента подтвердилась важность наличия полосок.

Учёные из университетов США и Великобритании провели эксперименты, результат которых однозначно определил важность раскраски для животных. Биологи долгие годы не могли определить, зачем же зебрам чёрно-белая раскраска. Они предполагали то, что польза в ней всё-таки есть, иначе в процессе эволюции эта характеристика была бы утрачена. Около семи лет назад некоторые исследователи уже высказывали свои предположения, что чёрно-белые полоски защищают животных от насекомых-паразитов. Но сейчас мнения подтвердились экспериментальным путём.

Статья об этом опубликована в научном журнале PLOS One. Авторы эксперимента сравнили обычных фермерских лошадей и зебр. На лошадей с традиционной коричневой окраской садилось гораздо больше мух, чем на зебр. Но летало над животными одинаковое количество насекомых. Были предположения, что мух отпугивает характерный запах. Переодев лошадей в чёрно-белый камуфляж, мнение подтвердилось. Именно окраска защищает зебру от летающих паразитов.

Ранее учёные косвенно подтвердили данную теорию на примере африканских племён, рисующих белые полосы на своём теле. Считалось, что это помогает нормализовать терморегуляцию. Белые полосы на теле помогают защитить своё тело от укусов опасных насекомых и сократить их практически в 10 раз.

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