Компания Ingka Centres отказалась от строительства торгового центра "Мега Новоселье"

Однако она продолжает реализацию проекта в "Меге Дыбенко".

Стало известно, что компания Ingka Centres, которая владеет торговыми центрами "Мега" и IKEA, решила отказаться от строительства очередного торгового центра в Ленинградской области — "Мега Новоселье". Теперь у Ingka Centres появились новые планы: компания рассматривает различные варианты использования земельного участка, который приобрела в 2016 году. Его площадь составляет 40 гектаров.

Также компания продолжает реализацию проекта в "Меге Дыбенко": она вложила в него 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, "Мега парк", который находится в Кудрово, получил финансирование в размере 200 миллионов рублей для развития зоны отдыха.

В ближайшие несколько лет Ingka Centres вложит 7,3 миллиардов евро в соответствии с новой глобальной бизнес-стратегией, которая ориентирована на крупные города и новые рынки. Санкт-Петербург и Ленобласть входят в число приоритетных регионов для развития бизнеса компании.

Ранее мы сообщили, что Роспотребнадзор предписал губернатору не открывать "Меги" в Ленобласти.

Фото: "Мега Дыбенко" / ВКонтакте