На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 9 мая, лжеминер атаковал ТЦ "Мега Парнас". Злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что спрятал в торговой комплексе фугас.

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание и его территорию. Стражи порядка не нашли ничего опасного. По решению администрации ТЦ эвакуация не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники разыскивают шутника.

Ранее на Piter.tv: в двух районах Петербурга утром 9 мая нашли трупы мужчин.

Фото: Piter.tv