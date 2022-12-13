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Лжеминер "атаковал" ТЦ "Мега Парнас"
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Лжеминер "атаковал" ТЦ "Мега Парнас"

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 9 мая, лжеминер атаковал ТЦ "Мега Парнас". Злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что спрятал в торговой комплексе фугас. 

По информации Piter.tv, на место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание и его территорию. Стражи порядка не нашли ничего опасного.  По решению администрации ТЦ эвакуация не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники  разыскивают шутника.

Ранее на Piter.tv: в двух районах Петербурга утром 9 мая нашли трупы мужчин.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминер, мега парнас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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