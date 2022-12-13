В двух районах Петербурга утром 9 мая нашли трупы мужчин

Около одного из мужчин нашли бутылку с прозрачной жидкостью.

В Калининском и Петроградском районах Петербурга утром 9 мая нашли трупы неизвестных мужчин. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейским 9 мая в 11:35 поступило сообщение о трупе в подъезде дома по проспекту Науки. Между 4 и 5 этажами был найден труп неизвестного мужчины (на вид 25-30 лет) без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также в 12:09 поступило сообщение, что у дома 25 по улице Красного Курсанта, лежит мужчина, на вид 40 лет, возможно мертв. Прибывшими полицейскими был обнаружен труп неизвестного мужчины (на вид 45-50 лет) без внешних признаков насильственной смерти. Там же была найдена стеклянная бутылка емкостью 0,5 литра с прозрачной жидкостью. Труп также был направлен морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе в Ленобласти в деревянной бытовке нашли скелетированный труп мужчины.

Фото: Piter.tv