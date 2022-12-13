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В Ленобласти в деревянной бытовке нашли скелетированный труп мужчины
Сегодня, 9:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в деревянной бытовке нашли скелетированный труп мужчины

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кировском районе Ленинградской области на дачном участке обнаружили скелетированный труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию вечером 1 мая поступило сообщение, что в селе Путилово в деревянной бытовке на дачном участке обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне в Выборге около гаражей нашли 3 пакета с расчлененным телом мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: дача, село путилово, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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