В Ленобласти в деревянной бытовке нашли скелетированный труп мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кировском районе Ленинградской области на дачном участке обнаружили скелетированный труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.tv

В полицию вечером 1 мая поступило сообщение, что в селе Путилово в деревянной бытовке на дачном участке обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне в Выборге около гаражей нашли 3 пакета с расчлененным телом мужчины.

Фото: Piter.tv