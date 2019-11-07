Компания HBO выпустила чёрную картонную коробку для уединения

Теперь пользователи сервиса смогут смотреть сериалы в одиночестве.

В минувшую среду, 6 ноября, телеканал HBO представил свой новый продукт — HBO Box. Видео с необычной новинкой появилось на официальной YouTube-странице сервиса.

Невероятное изобретение от HBO представляет собой обычную картонную коробку чёрного цвета, в которой сделаны прорези для ног. Создатели отметили, что таким образом их зритель сможет смотреть сериалы в полном одиночестве.

Отметим, что HBO Box не продается, однако коробку можно выиграть — телеканал объявил конкурс среди американских студентов .

Ранее мы сообщали о том, что в сеть слили новую киноверсию "Соника".

Фото и видео:HBO/YouTube