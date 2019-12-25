Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год. Зрители смогут смотреть новинки, начиная с июля. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Всего в 2020 году запланирован выход 12 фильмов. Список премьер выглядит следующим образом:
23 июля – "Мулан";
27 августа – "Новые мутанты";
17 сентября - "King"s Man: Начало";
8 октября – "Смерть на Ниле";
29 октября – "Спасите Колю";
5 ноября – "Черная вдова";
12 ноября – "Глубокие воды";
19 ноября – "Душа";
10 декабря – "Главный герой";
17 декабря - "Вестсайдская история";
24 декабря – "Последний богатырь: Корень зла".
Выход нового фильма Уэса Андерсона под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" ориентировочно запланирован на осень (предварительная дата 12 ноября).
Ранее мы писали, что Disney снимет мюзикл с песнями Лайонела Ричи.
Фото: pixabay.com
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