Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля.

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год. Зрители смогут смотреть новинки, начиная с июля. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Всего в 2020 году запланирован выход 12 фильмов. Список премьер выглядит следующим образом:

23 июля – "Мулан";

27 августа – "Новые мутанты";

17 сентября - "King"s Man: Начало";

8 октября – "Смерть на Ниле";

29 октября – "Спасите Колю";

5 ноября – "Черная вдова";

12 ноября – "Глубокие воды";

19 ноября – "Душа";

10 декабря – "Главный герой";

17 декабря - "Вестсайдская история";

24 декабря – "Последний богатырь: Корень зла".

Выход нового фильма Уэса Андерсона под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" ориентировочно запланирован на осень (предварительная дата 12 ноября).

Ранее мы писали, что Disney снимет мюзикл с песнями Лайонела Ричи.

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