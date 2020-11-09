Компания "БАТ Россия" намерена расширить производство нагреваемых табачных стиков

В течение двух лет компания планирует инвестировать 3,7 млрд. рублей в производство стиков для системы нагревания табака.

Компания по производству табачных изделий и никотиновых продуктов "БАТ Россия" намерена расширить производство нагреваемых табачных стиков. Об этом в среду, 2 июня, сообщает "Фонтанка". Соответствующее соглашение компания намерена подписать с администрацией Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Известно, что в течение двух лет компания планирует инвестировать 3,7 млрд. рублей в производство стиков для системы нагревания табака. Денежные средства пойдут на внедрение передовых технологий в производственный процесс и совершенствование мощности цеха. А также на открытие нового производственного цеха, на котором будут обучать персонал для работы на оборудовании нового поколения.

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Фото: batrussia.ru