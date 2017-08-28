В России могут подорожать алкоголь и сигареты

Акцизы на сигареты и алкоголь могут повысить в начале 2022 года.

В России в начале следующего года могут повысить акцизы на сигареты и алкоголь. 25 мая этого года комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит соответствующий закон, сообщает "Парламентская газета".

По информации издания, с 1 января по 31 декабря следующего года ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2454 рубля за тысячу штук, в 2023 году она вырастет до 2552 рублей, а в 2024 составит 2654 рубля. На крепкие спиртные напитки с долей этилового спирта выше 9% акциза будет равняться в 2023 году 613 рублям за литр, а в 2024 году – 638 рублей.

Ранее мы писали, что с 1 апреля в России минимальная цена на сигареты составляет 108 рублей за пачку. Новые правила не распространяются на табачные изделия, которые введены в оборот до 1 апреля.

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