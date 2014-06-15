Государство утвердит минимальную стоимость водки дороже 300 рублей

Минздрав борется с народным пьянством путем очередного подорожания крепкого алкоголя.

Министерство здравоохранения называет цену на водку выше трехсот рублей оптимальной для крепкого алкоголя.

Представители ведомства считают, что стоимость крепких спиртных напитков должна увеличиваться быстрее, чем инфляция. Таким образом население будет употреблять более слабый алгоколь. Минздрав направил свои рекомендации в Министерство финансов.

Ставка акцизной продукции не должна была меняться до 2020 года, однако специалисты предлагают пересмотреть ее уже к 2018 году. Сейчас минимальная розничная цена одной бутылки водки составляет около 200 рублей.

Напомним, что в связи с подорожанием алкогольной продукции почти в два раза в 2012-2014 годах, объемы производства и реализации алкоголя резко упали. К тому же, скачок в подорожании спиртного вызвал расцвет нелегального сектора в 50-60%.

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