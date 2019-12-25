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Стоимость "СКА Арены" за год выросла на 20 млрд рублей
Сегодня, 10:45
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Стоимость "СКА Арены" за год выросла на 20 млрд рублей

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В 2023 году было известно о 60 млрд рублей.

За год бюджет проекта "СКА Арены" в Петербурге увеличился на 20 млрд рублей. Речь идет о 80 млрд рублей, в прошлом году было известно о 60 млрд рублей, пишет Neva.Today

По данным годовой отчетности концессионера ООО "СКА Арена", которая вышла после сдачи объекта, бюджет проекта составил 80,028 млрд рублей, сумма контрактации приравнивается к 80,932 млрд рублей. А в конце ноября 2023 года генеральный директор арены, ссылаясь на государственную экспертизу, назвал цену в 60 млрд рублей. 

Напомним, "СКА Арену" сдали в прошлом году. 

Ранее на Piter.TV: проект делового комплекса на Кузнецовской улице получил одобрение Градсовета. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: ска арена, увеличение стоимости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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