Компании сына Полтавченко и внука Церетели хотят обанкротить

Финансовая организация идет в суд из-за долгов компаний.

Банкротство может коснуться двух московских компаний — ООО "Гео Органикс" и ООО "Гео-Мед", совладельцами которых являются Алексей Полтавченко, сын экс-губернатора Санкт-Петербурга, и Зураб Церетели-Махарадзе, внук известного скульптора Зураба Церетели.

Обе компании занимаются производством и продажей витаминов, биологически активных добавок и косметической продукции. Им принадлежат бренды Vibes Mindful Beauty, Nat Bal Nutrition, Natural Balance Nutrition и Geoorganics, сообщает "Коммерсантъ".

Финансовая организация уведомила о намерении инициировать процедуру признания организаций несостоятельными. Подробности претензий кредитора не раскрываются. Банк обычно подает заявление о банкротстве спустя 3–6 месяцев после возникновения просрочки, если не удалось достичь договорённостей с должником. После публикации уведомления у кредитора есть 15 дней для подачи иска в суд.

Ранее, в июне, Федеральная налоговая служба уже обращалась в суд с иском к "Гео-Мед" о признании компании банкротом. Тогда основанием стал долг в размере 4,6 млн руб., однако процедура была прекращена после полного погашения задолженности.

Согласно данным СПАРК, 100 % "Гео Органикс" принадлежат ООО "Гео-Мед". Основной владелец "Гео-Мед" — Зураб Церетели-Махарадзе (62,5 %), доля Алексея Полтавченко составляет 10 %. Остальные доли распределены между Георгием Капанадзе (15 %) и Юрием Есиным (12,5 %).

Ранее сообщалось, что в банке "Таврический" выявлен дефицит капитала более 137 млрд рублей.

Фото: Piter.tv