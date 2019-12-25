Компании-экспортеры в Ленобласти получили субсидии на 20 миллионов рублей 

Всего средства были выделены для 15 предприятий.

Комиссия комитета Ленинградской области по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка выделило 20,051 миллионов рублей для поддержки 15 компаний-экспортеров в рамках нацпроектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С помощью полученных средств компании смогут восполнить затраты за последние 2 года на 90%. Так, компенсацию на таможенное оформление обеспечили компаниям из Соснового бора, Гатчинского, Всеволожского, и Ломоносовского районов. Предприятие из Киришского района сможет погасить затраты на таможенное декларирование, а представители Киришского, Всеволожского, Выборгского, Тосненского, Подпорожского, Лодейнопольского и Подпорожского районов – на транспортные расходы.

Отметим, что в 2020 году финансирование областного экспорта возросло в два раза и составило 30 миллионов рублей. Компании производят пиломатериалы, деревянные изделия, изделия из недрагоценных металлов, резины, разводят пресноводную рыбу. После получения субсидий все они должны будут заключить экспортные контракты и увеличить выручку не менее, чем на 5%.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области