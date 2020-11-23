Компании-доноры профинансируют завершение строительства проблемного ЖК в Юкках

Дирекция КРТ достроит ЖК "Черничная поляна" в Ленобласти на средства доноров.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области сообщила о привлечении достаточного количества средств для завершения строительства ЖК "Черничная поляна" в Юкках, прекращенного застройщиком в 2017 году. Владельцы квартир в брошенном доме выходили митинговать на Троицкую площадь еще в 2016 году.

По информации пресс-службы правительства региона, соглашение, определяющее судьбу 9, 10, 11 и 12 корпусов ЖК, уже подписано - согласно условиям, компании-доноры выделяют финансирование, но сами строительные работы будет вести Дирекция КРТ. Даниил Федичев, руководитель этой специально созданной для решения подобных задач организации, обещал сдать все четыре корпуса уже в следующем году. Ранее Дирекция КРТ привлекала инвесторов для завершения ЖК "Щегловская усадьба", "Созвездие" в Мурино и ЖСК "Взлетстрой" в Гатчине.

Участвующие в программе ликвидации брошенных долгостроев в Ленинградской области и помогающие обманутым дольщикам застройщики-доноры получают от властей региона особые льготы и преференции.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и сайт ЖК "Черничная поляна".