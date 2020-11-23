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Компании-доноры профинансируют завершение строительства проблемного ЖК в Юкках
Вчера, 14:06
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Компании-доноры профинансируют завершение строительства проблемного ЖК в Юкках

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Дирекция КРТ достроит ЖК "Черничная поляна" в Ленобласти на средства доноров.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области сообщила о привлечении достаточного количества средств для завершения строительства ЖК "Черничная поляна" в Юкках, прекращенного застройщиком в 2017 году. Владельцы квартир в брошенном доме выходили митинговать на Троицкую площадь еще в 2016 году. 

По информации пресс-службы правительства региона, соглашение, определяющее судьбу 9, 10, 11 и 12 корпусов ЖК, уже подписано - согласно условиям, компании-доноры выделяют финансирование, но сами строительные работы будет вести Дирекция КРТ. Даниил Федичев, руководитель этой специально созданной для решения подобных задач организации, обещал сдать все четыре корпуса уже в следующем году. Ранее Дирекция КРТ привлекала инвесторов для завершения ЖК "Щегловская усадьба", "Созвездие" в Мурино и ЖСК "Взлетстрой" в Гатчине.

Участвующие в программе ликвидации брошенных долгостроев в Ленинградской области и помогающие обманутым дольщикам застройщики-доноры получают от властей региона особые льготы и преференции. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и сайт ЖК "Черничная поляна". 

Теги: дирекция крт, долгострои, жк черничная поляна, застройщики-доноры, ленобласть, обманутые дольщики, поселок юкки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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