Компании Петербурга получили 1,3 млрд рублей на развитие поставщиков

Петербургский бизнес привлек федеральные гранты на новые проекты.

Предприятия Санкт-Петербурга за первое полугодие 2025 года привлекли более 1,3 млрд рублей федеральных грантов на реализацию проектов по программам "доращивания" поставщиков для крупных корпораций.

За первые шесть месяцев 2025 года компании Санкт-Петербурга получили 1,36 млрд рублей федеральной поддержки на реализацию девяти проектов. Финансирование предоставлено в рамках программ "доращивания" поставщиков корпораций, которые направлены на создание и доработку продукции под потребности крупных заказчиков.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что привлечение средств стало возможным благодаря взаимодействию федерального Центра поддержки инжиниринга и инноваций и "Технопарка Санкт-Петербурга". Он отметил, что до конца 2025 года еще четыре проекта могут получить дополнительное финансирование в объеме около 800 млн рублей.

Ранее Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году.

Фото: Piter.TV