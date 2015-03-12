Компании Петербурга оштрафовали более чем на 15 млн за нарушения правил благоустройства

"Теплосеть Петербурга" выплатит 1 млн 250 тысяч рублей за грязные фасады и их самовольное изменения на улице Маршала Захарова и улице Десантников.

В Петербурге за нарушения правил благоустройства за неделю ГАТИ оштрафовала компании на 15 млн 196 тыс. рублей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает пресс-служба инспекции.

"Теплосеть Петербурга" выплатит 1 млн 250 тысяч рублей за грязные фасады и их самовольное изменения на улице Маршала Захарова и улице Десантников.

Компания "МТЭР Санкт-Петербург" оштрафована на 900 тыс. рублей за затянувшиеся земляные работы во Фрунзенском районе. На 420 тыс. рублей оштрафовали ПАО "Россети Ленэнерго" за несогласованные работы по прокладке кабельной линии на Елагином острове.

За неотремонтированные фасады в Шкиперском протоке компания "Феста-Арм" заплатит 610 тыс. рублей.

Ранее на севере Петербурга ГАТИ изъяла автомобиль, который мешал проходу школьников. Штраф за подобные нарушения для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Фото: Вконтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга