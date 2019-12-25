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Коммунисты прошлись к крейсеру "Аврора" в честь 7 ноября
Сегодня, 15:05
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Коммунисты прошлись к крейсеру "Аврора" в честь 7 ноября

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7 ноября 2020 года отмечается 103-я годовщина Октябрьской революции.

Петербургские коммунисты в честь 7 ноября прошлись к крейсеру "Аврора". 7 ноября 2020 года отмечается 103-я годовщина Октябрьской революции. Трансляцию мероприятия провели на странице "ВКонтакте" отделения КПРФ в Петербурге в субботу.

Представители коммунистического движения возложили цветы в память о событиях тех лет, а также выступили с речами, в которых упомянули о политических репрессиях и сравнения укладов России царского периода с современностью. Среди выступавших была депутат Законодательного собрания Петербурга Ольга Ходунова. 

Информации о задержаниях не поступало. Всего в церемонии приняло участие несколько сотен человек. Данные о согласованности публичного мероприятия не раскрывались.

Ранее журналист Владимир Познер прокомментировал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея на Красной площади после того, как тело Владимира Ленина предадут земле. 

Фото: Mikhey77777 / Википедия

Теги: коммунисты, крейсер аврора, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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