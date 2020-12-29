Коммунисты предложили прощать россиянам кредиты размером до трёх миллионов рублей

Предложение направлено в Государственную думу.

"Коммунисты России" предложили прощать гражданам кредиты, размер которых не превышает трёх миллионов рублей. Об этом рассказал председатель партии Максим Сурайкин. Его слова передают "РИА Новости".

Он отметил, что причина потенциальной кредитной амнистии — неустойчивая кредитная ситуация, вызванная пандемией коронавируса.

Предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн рублей. Максим Сурайкин, председатель партии "Коммунисты России"

По его словам, предложение направлено в Государственную думу.

Ранее эксперт прокомментировал намерения бывшего министра экономики Нечаева вернуться в политику.

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