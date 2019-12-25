Эксперт прокомментировал намерения бывшего министра экономики Нечаева вернуться в политику

В последнее время экс-политик стал чаще комментировать происходящее.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что экс-министр экономики гайдаровского правительства Андрей Нечаев планирует вернуться в политику. В преддверии дня голосования в Госдуму в 2021 году он стал чаще комментировать законодательные инициативы. Эксперты вспомнили биографию политика.

Авторы Telegram-канала считают, что богатство Нечаева было нажито незаконным путем. Они утверждают, что в 1990-е годы он получал средства за распределения нефтяных квот. Позже была создана "Российская финансовая корпорация", которая должна была заниматься инвестициями государства в перспективные проекты, но по факту не исполняла свои функции. Выяснилось, что Нечаев даже не был официально трудоустроен в корпорации, а в 2015-м году вывела 28 млрд рублей в оффшоры своего руководителя на Виргинских островах. И это лишь часть той незаконной деятельности, которую вел политик, уверены эксперты.

Фото: andreynechaev.com