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Коммунальщики проводят дезинфекцию во Всеволожске
Сегодня, 15:31
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lizapoluda

Коммунальщики проводят дезинфекцию во Всеволожске

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Обрабатывают проезжую часть.

Работники ЖКХ во Всеволожске проводят дезинфекцию улиц города. Фотографии с места санобработки появились в ВК-сообществе "Всеволожск Вконтакте".

Проезжие части и проезды чистят и моют с помощью хлорсодержащих средств.

Кроме того, происходит обработка дорожных покрытий от пыли и песка, накопившихся за зиму. С каждой улицы ввозится около десятка кубометров отходов. 

Ранее мы рассказали о том, что на Колтушинском шоссе снесли деревянное здание бывшего Горкома комсомола.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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