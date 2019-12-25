Коммунальщики проводят дезинфекцию во Всеволожске

Обрабатывают проезжую часть.

Работники ЖКХ во Всеволожске проводят дезинфекцию улиц города. Фотографии с места санобработки появились в ВК-сообществе "Всеволожск Вконтакте".

Проезжие части и проезды чистят и моют с помощью хлорсодержащих средств.

Кроме того, происходит обработка дорожных покрытий от пыли и песка, накопившихся за зиму. С каждой улицы ввозится около десятка кубометров отходов.

Ранее мы рассказали о том, что на Колтушинском шоссе снесли деревянное здание бывшего Горкома комсомола.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk