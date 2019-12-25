Коммунальщики Петербурга готовятся к завтрашнему шторму

Региональное управление МЧС и пресс-служба Смольного предупредили горожан о шторме в субботу, 6 августа. В связи с этим дорожные и садово-парковые предприятия города начали подготовку, приводят личный состав и технику в состояние повышенной готовности.
Садово-парковые предприятия организуют дежурные группы, поскольку высока вероятность падения деревьев. Руководители подведомственных организаций должны обеспечить организацию аварийных бригад для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.
Пока все сады и парки открыты, решение об их закрытии примут завтра в первой половине дня.
Синоптики прогнозируют грозы и ливни. Местами выпадет град, при грозах порывы ветра будут достигать 27 м/с.
Фото: Piter.tv
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