Коммунальщик в Петербурге сел за взятки на 4,5 года строгача

Суд в Петербурге вынес приговор экс-сотруднику управляющей компании Невского района. Мужчину признали виновным в систематическом получении денег от граждан.

В Северной столице вынесли приговор бывшему главному инженеру ООО "Жилкомсервис № 1 Невского района". Информация об этом поступила из Главного следственного управления СК РФ по городу.

Следствие и суд установили, что на протяжении трех с половиной лет фигурант на регулярной основе брал деньги у граждан. Денежные средства передавались за неправомерное предоставление возможности использовать различные помещения, расположенные в Невском районе. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила один миллион рублей.

Суд признал подсудимого виновным по четырем эпизодам получения взяток. Наказанием для него стали 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили на пять лет заниматься деятельностью в жилищно-эксплуатационной сфере. Все полученные преступным путем средства конфискованы и обращены в доход государства.

Ранее мы сообщили о том, что почти 500 петербургских заведений получили право торговать алкоголем ночью.

Фото: Piter.TV