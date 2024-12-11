Петербургские коммунальные службы перешли на круглосуточную работу

Снегопады будут продолжаться в течение трёх дней.

Новый циклон принёс в Петербург рекордное количество осадков — около 30 сантиметров снега за сутки. Городские коммунальные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

В ночь на 11 января на улицах города работали 966 единиц уборочной техники и 470 человек ручного труда. Основной задачей было очистить проезжую часть и обработать ее противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе Смольного.

С самого утра субботы на дорогах Северной столицы увеличили количество техники до 1038 единиц, а на тротуарах работают дополнительные средства малой механизации и 950 человек ручного труда. На внутридворовых и внутриквартальных территориях задействовано 1005 единиц техники, 826 единиц малой механизации и 8622 дворника.

В связи со сложной ситуацией дорожные службы просят горожан по возможности минимизировать передвижение на личном транспорте, с пониманием относиться к работе уборочной техники и заранее планировать маршруты.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в 2025 году благоустроят 42 общественных пространства.

Фото: пресс-служба Смольного