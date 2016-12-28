Ленобласть предоставит более 8 млрд рублей на поддержку коммунальной инфраструктуры

Дополнительные 2,5 млрд направят на переселение жителей региона из аварийного жилья.

В Ленобласти обсудили проект бюджета региона на 2023 год в разрезе расходов на реализацию госпрограмм. О результатах встречи постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК рассказала пресс-служба областного ЗакСа.

В частности, на поддержание и развитие коммунальной инфраструктуры регион готов выделить 8,6 млрд рублей, 1,4 млрл из которых послужат на создание и развитие инженерных сетей, 7,3 млрд – на их устойчивое функционирование, а ещё 974млн – на создание и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения

Также 2,5 млрд направят на переселение жителей региона из аварийного жилья, 1,3 млрд – на реализацию проектов программы "Формирование комфортной городской среды". 810 млн планируют затратить на капремонт многоквартирных домов, а 774 млн – на улучшение жилищных условий.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть отстроит более 20 домов в Мариуполе до 2023 года.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области