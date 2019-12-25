Коммерческая организация в Петербурге полгода не платит работникам зарплату

Руководство задолжало сотрудникам 15 миллионов рублей.

Сотрудники коммерческой организации в Петербурге уже полгода не получают свои зарплаты. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, руководство задолжало работникам порядка 15 миллионов рублей.

Как выяснилось, гендиректор "Алар Инжиниринг" оставил 51 человека без зарплат по личной прихоти: начальник хотел сам получать высокую зарплату. Кроме того, он имел реальную возможность погасить задолженность перед сотрудниками.

Районный прокурор направил материалы проверки следователям, в отношении гендиректора возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Ранее мы сообщали, что петербургские спортивные организации смогут получить субсидию от города.

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