Комитет по законодательству ЗакСа Петербурга одобрил смягчение поправок к закону о "наливайках"

Послабления могут сделать и для "хрущевок" с "домами-кораблями".

Депутаты комитета по законодательству ЗакСа Петербурга намерены еще больше смягчить правки в законопроект, регулирующий продажу алкоголя в местах общественного питания. Трансляция велась на странице Дениса Четырбока в "ВКонтакте".

Изначально депутат предложил ужесточить закон и разрешить продавать алкоголь только тем заведениям, площадь торгового зала которых составляет от 50 кв. метров и более. Затем показатель решили снизить до 20 кв. метров, сделав исключение для "хрущевок" и панельных "домов-кораблей". Там все же норматив составит 50 кв. метров.

Ко второму чтению автор инициативы заметил, что дома 1957-1980-х годов постройки могут убрать из списка "пятидесятиметровых", так как в некоторых из них первые этажи изначально предусматривались для размещения коммерческих заведений. На прошлом заседании на этот факт обратил внимание председатель Союза независимых рестораторов Петербурга.

В законе дадут точную характеристику залу обслуживания, уточнят, входят ли туда сцена и игровая зона. Также речь шла о создании реестра добросовестных предпринимателей.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2021-го года. Норма о 50 квадратах заработает в Петербурге на год позже — с 1 января 2022 года.

Также сегодня стало известно о том, что Смольный не против разрешить продажу алкоголя до 23:00.

Фото: Piter.TV