  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном напомнили о выгодных пересадочных тарифах на общественном транспорте
Сегодня, 9:24
132
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном напомнили о выгодных пересадочных тарифах на общественном транспорте

0 0

Для одного из них потребуется "Подорожник".

В Смольном напомнили о пересадочных тарифах в общественном транспорте, которые позволяют сэкономить на проезде. 

Так, например, пересадочный тариф "60 минут" будет действовать при использовании карты "Подорожник" в автобусе, трамвае и троллейбусе. При первой поездке с вам снимут 40 рублей, при второй — 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными в течение часа. Пассажиров предупреждают: если вы использовали после первой или второй поездки "Подорожник" в маршрутке, метро, электричке или пригородном автобусе Ленобласти, то тариф прекращает свое действие. 

Для тех, кто пользуется метро и наземным транспортном, подойдет билет 90 минут. Он действует 180 дней, а стоит 72 рубля. Для билета 90 минут необходим отдельный Подорожник. На него можно записать до 30 билетов.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге стартует третий этап транспортной реформы. 

Фото: Piter.tv

Теги: общественный транспорт, пересадочный тариф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии