В Смольном напомнили о выгодных пересадочных тарифах на общественном транспорте

Для одного из них потребуется "Подорожник".

В Смольном напомнили о пересадочных тарифах в общественном транспорте, которые позволяют сэкономить на проезде.

Так, например, пересадочный тариф "60 минут" будет действовать при использовании карты "Подорожник" в автобусе, трамвае и троллейбусе. При первой поездке с вам снимут 40 рублей, при второй — 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными в течение часа. Пассажиров предупреждают: если вы использовали после первой или второй поездки "Подорожник" в маршрутке, метро, электричке или пригородном автобусе Ленобласти, то тариф прекращает свое действие.

Для тех, кто пользуется метро и наземным транспортном, подойдет билет 90 минут. Он действует 180 дней, а стоит 72 рубля. Для билета 90 минут необходим отдельный Подорожник. На него можно записать до 30 билетов.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге стартует третий этап транспортной реформы.

Фото: Piter.tv