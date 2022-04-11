Комитет по транспорту Петербурга заключил контракт на поставку 81 трамвая

Поставки начнутся в сентябре этого года.

"ПК Транспортные системы" поставит в Петербург 81 низкопольный трамвай. Комитет по транспорту заключил контракт с компанией, об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Поставки ожидаются в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. 23 трамвая будут двухсекционными — 71-923М "Богатырь-М". Их вместимость составляет 183 человека. Также будут поставки 58 трехсекционных – 71-931М "Витязь-М" в стандартном и двустороннем исполнении. "Витязь" уже активно курсирует в Петербурге.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие трамвайные маршруты усилили в Петербурге.

Фото: ПК Транспортные системы