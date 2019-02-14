Дополнительные троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты перед транспортной реформой

Движение на некоторых маршрутах уже усилили.

"Горэлектротранс" усилил 6 троллейбусных маршрутов в преддверии транспортной реформы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

С 21 марта на маршруты №№11, 22, 44 вышли дополнительные троллейбусы. С 31 марта их количество также увеличится на маршрутах №№ 3, 31, 38.

Напомним, что с 1 апреля стартует первый этап переход к новой транспортной модели. Часть маршруток заменят на автобусы. В связи с этим повышенный пассажиропоток возьмут на себя ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов.

На следующих этапах усиление затронет троллейбусные маршруты №№ 16, 17, 22, 28, 29, 32 и трамвайные маршруты №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43 , 45. 55, 60.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге с 1 апреля отменят участковый и километровый тарифы.

Фото: Горэлектротранс