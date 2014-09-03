Комитет по тарифам Петербурга объяснил расчет новых тарифов на метро

Средний рост составит 10%.

С 1 января 2026 года в Петербурге средняя стоимость проезда в общественном транспорте вырастет примерно на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные протоколов правления Комитета по тарифам города, опубликованные для общественного доступа.

В документах подробно указаны экономические показатели, которые использовались для расчета тарифов на следующий год. Для "Петербургского метрополитена" объем транспортной работы планируется на уровне 248 млн вагоно-км против 232 млн в 2025 году. Число пассажиров ожидается на уровне 693 млн человек, что немного выше прошлогоднего показателя. Общие необходимые расходы увеличены до 65,5 млрд рублей, включая 6,9 млрд на электроэнергию, 24,6 млрд на заработную плату и 4,5 млрд на ремонт основных средств.

Для "Горэлектротранса" объем транспортной работы составит 77,2 млн км против 75 млн км в 2025 году, число пассажиров останется на уровне 315,4 млн человек. Общие расходы увеличены до 31,5 млрд рублей, включая рост затрат на электричество до 2,2 млрд, на оплату труда до 12,3 млрд и амортизацию до 7,9 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV