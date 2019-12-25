Юная петербурженка получила награду от Комитета по строительству за лучший рисунок

Девочка стала победителем творческого конкурса "Мои родители – строители!.

На минувшей неделе, 16 июля, петербургский Комитет по строительству наградил победителей седьмого конкурса рисунков "Мои родители – строители!". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сам конкурс с 2014 года проводится Союзом строительных объединений и организаций вместе с Группой "Эталон". Конкурс смог состояться и в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения. Как отметили чиновники, с детьми важно говорить о профессии строителя и популяризировать эту работу. Специальный приз комитет вручил юной петербурженке Милане Волковой, папа которой работает в компании ООО "Проектсервис". На рисунке девочка разместила груз, плиты, строителей, забор на заднем плане цветной стройплощадке. Жюри конкурса подчеркнуло, что в одном рисунке четко отображен целый сюжет.

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Фото: Piter.TV