Комитет по строительству трудоустроит 115 бойцов студенческих отрядов

Работа на строительных объектах Петербурга пройдет с 1 июля по 31 августа.

Петербургский Комитет по строительству договорился о трудоустройстве 115 бойцов интернационального строительного отряда на грядущий летний "сезон" с 1 июля по 31 августа. Об этом сообщил ресурс "Строительный Петербург".

Соответствующий вопрос обсудили на совещании по проведению пятой Межрегиональной студенческой стройки "Санкт-Петербург-2020". Для бойцов из отряда Российского университета дружбы народов организуют проживание и рабочие места на петербургских строительных объектах, позаботятся о питании и доставке от места проживания до работы.

Комитет взаимодействует с рядом крупных строительных компаний, среди которых значатся ООО "Сэтл Сити", ООО "Дальпитерстрой", ООО "ЦДС", АО "Эталон ЛенСпецСМУ".

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Фото: Piter.TV