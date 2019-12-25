Комитет по спорту Петербурга попросил тренеров изучать армяно-азербайджанские отношения

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Стало известно о том, что комитет по спорту в Петербурге отправил в подведомственные учреждения обращение с просьбой определить у себя воспитанников-армян и азербайджанцев, изучая складывающиеся между ними отношения. О документе сообщило 13 октября издание "Коммерсант".

Отмечается, что обращение отправили 7 октября за подписью заместителя главы комитета Андрея Хорта. Внимание тренеров призвали обратить на "отклонения поведенческого характера, способные привести к межнациональным конфликтам", докладывая о них в полицию и комитет по спорту.

Текст документа начинается с объяснения необходимости мониторинга в связи с возобновлением военного конфликта в районе Нагорного Карабаха. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что православные священники и чиновники Смольного сыграли в футбол. Матч был посвящен памяти епископа Царскосельского Маркелла.

Фото: Piter.tv