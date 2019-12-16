Комитет по природопользованию займется капканами в Удельном парке

Владельцы ловушек заявили, что отлов животных производится "в научных целях".

В Комитете по природопользованию Петербурга заинтересовались многочисленными капканами в Удельном парке. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Их владельцы заявили, что отлов животных производится "в научных целях". При этом в Комитете подчеркнули, что не выдавали никаких документов, разрешающих установку ловушек.

По словам чиновников, использовать в научных целях животных, обитающих в парках на территории города, можно. Однако нельзя их изымать из естественной среды обитания. То есть животных можно только фотографировать, осматривать и наблюдать за их поведением. Отлов разрешается крайне редко.

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении административного дела.

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