Комитет по природопользованию уволил 9 сотрудников из-за проверки Контрольно-счетной палаты

Общая сумма нарушений составила более 53 млн рублей.

Из комитета по природопользованию Петербурга уволили 9 сотрудникам по итогам проверки Контрольно-счетной палаты. Кроме того, места лишились руководителя и 4 сотрудника подведомственных учреждений комитета. Об этом сообщила пресс-служба КСП.

Контрольно-счетная палата выявила 502 нарушения на общую сумму более 53 млн рублей в период с 2018 по 2020 годы.

Так, например, затраты ГУП "Красный Бор" на 2,9 млн рублей были возмещены на заработную плату сотрудников, которые не были задействованы в обслуживании гидротехнических сооружений. Комитет потратил 48,4 млн рублей на оплату избыточных площадей для размещения сотрудников на улице Чайковского, 20В. Контракты на очистку водных объектов от донных отложений были завышены. Расходы составили на 2,59 млн рублей больше. При проведении 48 закупок на общую сумму почти 2 млрд рублей в конкурсной документации указывались избыточные требования к квалификации участников. Это привело к тому, что основным исполнителем становилось ГУП "Экострой".

Отчет направили губернатору Петербурга, председателю Законодательного собрания, городскому прокурору, руководителю региональной налоговой службы.

Ранее глава КСП рассказал, у кого выявили больше всего нарушений.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга