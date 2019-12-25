Контрольно-счетная палата Петербурга оценила нарушения ГУП "ТЭК" десятками миллиардов

Это не означает, что деньги были похищены. Это могли быть неэффективно или нецелесообразно израсходованы.

Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила в хозяйство-финансовой деятельности ГУП "ТЭК СПб" нарушения на "десятки миллиардов" рублей. Об этом глава КСП Константин Желудков сообщил на заседании в Законодательном собрании 19 мая.

Конкретную сумму Желудков называть не стал, однако нарушения установили на первоначальный взгляд. Это самый крупный объем нарушений за все время работы мужчины в учреждении.

Глава КСП напомнил, что нарушения не означают хищения. Кроме того, вина еще не доказана.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили о том, что предприятие еще не получило окончательный отчет Контрольно-счетной палаты. Оно получило предварительный акт.

Со стороны Предприятия нарушений нет, на все замечания, найденные аудиторами КСП, имеются обоснования об экономической эффективности. заявили на предприятии.

Накануне во время заседания правительства глава комитета по энергетике отметил, что в период с октября по май в Петербурге увеличилось количество дефектов на теплосетях. Отопительный сезон длился 239 дней.

Фото: Piter.TV