Комитет по природопользованию прокомментировал гибель уток в Яблоневом саду

Гибель уток – это сезонное явление, обусловленное естественными биологическими причинами. Как правило, гибнут кряквы либо в зимний период, когда стоят морозы, либо летом в жаркую погоду.

В прошлую среду, 18 августа, специалисты комитета по природопользованию выехали на место наибольшего количества погибших уток в Петербурге, взяли пробы воду с целью исследования в Яблоневом саду. Результаты будут через три недели. Об этом сообщили в ведомстве.

Орнитологи отмечают, что популяция уток, которые обитают в городе круглый год, насчитывает более 20 тысяч особей. Средняя продолжительность жизни уток составляет 9-10 лет. Ежегодная естественная убыль составляет более 2 тысяч птиц. Гибель уток – это сезонное явление, обусловленное естественными биологическими причинами. Как правило, гибнут кряквы либо в зимний период, когда стоят морозы, либо летом в жаркую погоду.

Как правило, утки гибнут в слабо проточных прудах с выраженными застойными явлениями. В жаркую погоду такие водоемы в первую очередь подвержены развитию неблагоприятных процессов, в том числе активному размножению сине-зеленых водорослей.

Также к негативным последствиям ведет массовая подкормка птиц: нарушаются природные механизмы регуляции популяции, поскольку особи перестают конкурировать между собой. Специалисты убедительно просят не подкармливать пернатых летом.

С каждым годом все больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы все-таки замерзают, оказываются в очень сложной, порой безвыходной ситуации и погибают. комитет по природопользованию

Ранее мы писали, что в пруду Яблоневого сада в Петербурге заметили мертвых уток.

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