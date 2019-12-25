В Смольном прояснили ситуацию со строительством у Суздальских озер

Горожане обеспокоены продажей земли под индивидуальное жилстроительство вдоль Нижнего Большого Суздальского озера.

Петербургский комитет по природопользованию разъяснил обеспокоенным горожанам ситуацию со строительством у Суздальских озер. Как сообщили в пресс-службе Смольного, петербуржцы взволнованы продажей земли вдоль северо-западного берега Нижнего Большого Суздальского озера для индивидуального жилищного строительства. Сами горожане любят отдыхать возле водоема.

Чиновники отметили, что готовые к продаже участки входят в состав территории, находящейся в частной собственности. Эта территория была выделена до уреза воды для размещения жилых домов. Граница водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы озера ограничивается по использованию. Водный кодекс РФ диктует обеспечение свободного доступа людей к берегу водоема в пределах 20-метровой береговой полосы озера. Кроме того, в границах общей береговой полосы запрещено приватизировать землю.

Чтобы предотвратить возможные нарушения, комитет договорился с природоохранной прокуратурой и городским Управлением Росреестра о принятии мер реагирования. Второе ведомство уже приостановило учет и регистрацию прав на участки, образованные после раздела участка из частной собственности, поскольку их границы пересекают границы нескольких территориальных зон и влекут нарушения. Также отмечается, что рассматриваемая территория, согласно изменениям в Генплан Петербурга, может превратиться в озелененную зону общего пользования.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию