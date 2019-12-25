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Комитет по природопользованию Петербурга получил новые полномочия
Сегодня, 17:26
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nadezhda_sib

Комитет по природопользованию Петербурга получил новые полномочия

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Они вступят в силу с 1 января 2021 года.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга наделили новыми полномочиями. Губернатор Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства №127.

С 1 января 2021 года ведомство будет предотвращать негативное воздействие вод и ликвидировать его последствия в отношении внутренних морских вод. 

Это позволит рационально использовать прибрежные территории, подверженные негативному воздействию вод, своевременно проводить мероприятия по защите берегов, обеспечивать безопасность население Петербурга и хозяйственных объектов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КРТИ поделится полномочиями по транспорту с другим комитетом Смольного. 

Фото: pixabay.com 

Теги: акватория, комитет по природопользованию, полномочия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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