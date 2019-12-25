Комитет будет осуществлять контроль за парковками, выделенными полосами и велорокатом.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что КРТИ поделится полномочиями по транспорту с другим комитетом Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка".

В частности в документе говорится об изменении в Положение о комитете по транспорту, которые призваны закрепить его новые полномочия.

Согласно документации, в ведение комитета перейдут Дирекция организации дорожного движения, Центр транспортного планирования и Центр управления парковками. Ведомство будет осуществлять контроль за парковками, выделенными полосами и велорокатом.

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