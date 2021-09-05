Комитет по образованию: "Родители не должны оплачивать установку систем безопасности"

Всего на обеспечение безопасности детей было выделено более 4 млрд рублей, отмечают в Смольном.

Представитель комитета по образованию в Петербурге рассказал, какие средства были потрачены на обеспечение безопасности учащихся к новому учебному году. Высказывание начальника отдела организации инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений комитета Юрия Еськова передает "Петербургский дневник".

В частности, Еськов указывает, что на "физическую" охрану образовательных учреждений ушли 3,5 млрд рублей, а на дооснащение школ и колледжей антитеррористическими систем безопасности – еще 700 млн. Образовательные учреждения города на 100% оснащены тревожными кнопками и на 91% – системами видеонаблюдения, сообщил представитель Смольного.

Чиновник добавил, что за безопасность детей в образовательных учреждениях должны отвечать сами учреждения, а родители не должны оплачивать установку систем безопасности.

В новом учебном году в государственных школах Петербурга было открыто 2100 первых классов. Рекордсменом стала школа № 469, где открыли сразу 16 первых классов.

Фото: Piter.tv