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После праздников петербургские школьники вернутся за парты
Сегодня, 15:14
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После праздников петербургские школьники вернутся за парты

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На данный момент не обсуждается вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение.

После праздников петербургские школьники вернутся за парты. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе комитета по образованию. 

Как рассказали в пресс-службе, в комитете на данный момент не обсуждается вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение. В понедельник, 8 ноября, дети вернутся к очному формату, но при условии, что в школах будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. 

А вот студентам дистанционный формат наскучил. Ранее мы писали, что студенты СПбГУ пожаловались на бесконечную дистанционку.

Фото: Piter.TV

Теги: очный формат, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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