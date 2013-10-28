На данный момент не обсуждается вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение.

После праздников петербургские школьники вернутся за парты. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе комитета по образованию.

Как рассказали в пресс-службе, в комитете на данный момент не обсуждается вопрос о продлении каникул или переводе школьников на дистанционное обучение. В понедельник, 8 ноября, дети вернутся к очному формату, но при условии, что в школах будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила.

А вот студентам дистанционный формат наскучил. Ранее мы писали, что студенты СПбГУ пожаловались на бесконечную дистанционку.

Фото: Piter.TV